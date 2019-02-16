MHP
, 20 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 3'ü ilçe, 17'si belde 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri için 3'ü ilçe, 17'si belde 20 belediye başkan adayını açıkladı.
Buna göre, Giresun
'un Çanakçı
ilçesinde İsmet Öncü
, Isparta
'nın Gönen
ilçesinde Ahmet Kaya
, Rize
'nin Kalkandere
ilçesinde Abdullah Çakmak
aday oldu. Afyankarahisar Sinanpaşa
ilçesi Küçükhüyük beldesinde Recep Esen
, Afyankarahisar Sinanpaşa ilçesi Taşoluk
beldesinde Fatih Davas
, Afyonkarahisar Sultandağı
ilçesi Dereçine
beldesinde Mustafa Türk
, Bilecik
merkez Bayırköy
beldesinde Gani Levent Baydır
, Bilecik Bozüyük
ilçesi Dodurga
beldesinde Fatih Taştan
, Bolu Mudurnu
ilçesi Taşkesti
beldesinde Mehmet Öztürk
, Edirne Meriç
ilçesi Subaşı
beldesinde Erkan Aydın
, Isparta Gönen
ilçesi Güneykent
beldesinde Hidayet Can
, Kırklareli
merkez Kavaklı
beldesinde Gizem Bayram
, Kırklareli merkez İnece
beldesi Veysel Atman
, Kırklareli Babaeski Karahalil
beldesi Oğuzhan Cengiz
, Kırklareli Pınarhisar
ilçesi Kaynarca
beldesi Halil İnan Nazman, Kırklareli Lüleburgaz
ilçesi Ahmetbey beldesi Gülderen
Başoğul, Kırklareli Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran
beldesi Yakup Demir
, Sivas Altınyayla
ilçesi Deliilyas
beldesi Tezcan Yılmaz
, Sivas Şarkışla
ilçesi Gürçayır
beldesi Seyfettin İlhan
, Sivas Gemerek
ilçesi Çepni
beldesinde Şahin Otyakmaz
aday gösterildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA