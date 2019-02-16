Mhp, 20 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

MHP
, 3'ü ilçe, 17'si belde, 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri için 3'ü ilçe, 17'si belde 20 belediye başkan adayını açıkladı.
Buna göre, Giresun
'un Çanakçı
ilçesinde İsmet Öncü
, Isparta
'nın Gönen
ilçesinde Ahmet Kaya
, Rize
'nin Kalkandere
ilçesinde Abdullah Çakmak
aday oldu. Afyankarahisar Sinanpaşa
ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde Recep Esen
, Taşoluk
beldesinde Fatih Davas
, Afyonkarahisar
'ın Sultandağı
ilçesi Dereçine
beldesinde Mustafa Türk
, Bilecik
merkez Bayırköy
beldesinde Gani Levent Baydır
, Bilecik'in Bozüyük
ilçesi Dodurga
beldesinde Fatih Taştan
, Bolu
'nun Mudurnu
ilçesi Taşkesti
beldesinde Mehmet Öztürk
, Edirne
'nin Meriç
ilçesi Subaşı
beldesinde Erkan Aydın
, Isparta'nın Gönen ilçesi Güneykent
beldesinde Hidayet Can
, Kırklareli
'nin merkeze bağlı beldeleri Kavaklı
'da Gizem Bayram
, İnece
beldesinde Veysel Atman
, Kırklareli'nin Babaeski Karahalil
beldesinde Oğuzhan Cengiz
, Kırklareli'nin Pınarhisar
ilçesi Kaynarca
beldesinde Halil İnan Nazman, Kırklareli'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde Gülderen
Başoğul, Büyükkarıştıran
beldesinde Yakup Demir
, Sivas
'ın Altınyayla
ilçesi Deliilyas
beldesinde Tezcan Yılmaz
, Sivas'ın Şarkışla
ilçesi Gürçayır
beldesinde Seyfettin İlhan
, Sivas'ın Gemerek
ilçesi Çepni
beldesinde Şahin Otyakmaz
aday gösterildi. - Ankara
Kaynak: DHA