MHP 30 Yerin Belediye Başkan Adayını Belirledi

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) tarafından, aralarında Denizli
, Niğde
, Elazığ
, Sivas
, Kırıkkale
, Karaman
ve Ardahan
'ın da olduğu 30 yerin belediye başkan adayı belirlendi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez
Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayıyla bazı il ve ilçelerde belediye başkan adaylarının belirlediğini bildirdi.
Durmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylıkları kesinleşen şu isimleri paylaştı:
"1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman
Kalkan
2- Niğde Belediye Başkan Adayı Hakan Er
3- Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban
4- Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er
5- Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar
6- Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı
7- Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar
8- Adana Kozan
ilçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı
9- Afyonkarahisar Başmakçı
ilçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü
10- Afyonkarahisar Bolvadin
ilçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi
11- Antalya Alanya
ilçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel
12- Antalya Finike
ilçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu
13- Balıkesir Balya
ilçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç
14- Bartın Kurucaşile
ilçesi Belediye Başkan Adayı Sinan Özekin
15- Burdur Tefenni
ilçesi Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz
16- Ordu Fatsa
ilçesi Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak
17- Ordu İkizce
ilçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı
18- Samsun Alaçam
ilçesi Belediye Başkan Adayı İlyas Acar
19- İzmir Aliağa
ilçesi Belediye Başkan Adayı Serkan
Acar
20- Kahramanmaraş Afşin
ilçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke
21- Karabük Safranbolu
ilçesi Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman
22- Karaman Ayrancı
ilçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı
23- Kayseri Özvatan
ilçesi Belediye Başkan Adayı Halit Demir
24- Osmaniye Kadirli
ilçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan
25- Kırşehir Çiçekdağı
ilçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Yılmaz
26- Konya Kulu
ilçesi Belediye Başkan Adayı Fatih
Toklucu
27- Manisa Alaşehir
ilçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uçak
28- Çanakkale Ayvacık
ilçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk
Gödek
29- Çankırı Bayramören
ilçesi Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu
30- Düzce Akçakoca
ilçesi Belediye Başkan Adayı Okan Yanmaz"
Elazığ,Niğde,Denizli,Milliyetçi Hareket Partisi
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:34