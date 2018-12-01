Mhp, 50 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

MHP
, 9'u il, 41'i ilçe 50 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
'ın yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde 50 belediye başkan adayının kesinleştiği bildirildi. Çankırı
adayı İsmail Hakkı Esen, Erzincan
adayı Bekir Aksun, Giresun
adayı Hasan Yılmaz
, Kastamonu
adayı Galip Vidinli, Kars
adayı Çetin Nazik, Kırşehir
adayı Onur Köksal, Kütahya
adayı Alim Işık
, Nevşehir
adayı Filiz Kılınç, Zonguldak
adayı Hamdi Ayan
olarak açıklandı. Yazılı açıklamada yer alan 41 ilçe adayı ise şöyle:
"Afyonkarahisar Emirdağ
adayı Uğur Serdar Kargın
, Afyonkarahisar İhsaniye
adayı Şaban Çabuk
, Aksaray Ortaköy
adayı Mahmut Ütük
, Amasya Hamamözü
adayı Fatih
Bayrakdar, Amasya Merzifon
adayı Hüseyin Saka
, Amasya Taşova
adayı Süleyman Torun
, Artvin Kemalpaşa
adayı Erhan Şahin
, Bayburt Aydıntepe
adayı Haşim Şentürk
, Bilecik Gölpazarı
adayı Murat Er
, Bilecik Pazaryeri
adayı Haluk Filizli, Bilecik Yenipazar
adayı İlhan Özden
, Çankırı Ilgaz
adayı Arif Çayır
, Çorum Laçin
adayı Ünal Gevşek
, Düzce Cumayeri
adayı Mustafa Koloğlu
, Düzce Gümüşova
adayı Muhayrem Tozan, Erzincan Kemah
adayı Osman Kemal Aslan
, Erzincan Refahiye
adayı Cevdet Çınar
, Erzincan Tercan
adayı Mehmet Yılmaz, Giresun Çamoluk
adayı Fatih Düz, Giresun Doğankent
adayı Haşim Birol Tekin, Giresun Espiye
adayı Tuğrul Yanıkoğlu, Giresun Görele
adayı Ertuğrul Melikoğlu
, Giresun Tirebolu
adayı Fikri Şen, Karaman Kazımkarabekir
adayı Recep Boyacıoğlu, Kars Arpaçay
adayı Erdal Mert
, Kars Kağızman
adayı Nevzat Yıldız
, Kastamonu Ağlı
adayı Şahin Çolak
, Kastamonu Bozkurt
adayı Bozkurt Ekeş
, Kastamonu Devrekani
adayı Mümtaz Aliustaoğlu
, Kastamonu İnebolu
adayı Engin Uzuner
, Kırıkkale Yahşihan
adayı Osman Türkyılmaz, Kırıkkale Bahşılı
adayı Halil İbrahim Bişkin
, Kırıkkale Balışeyh
adayı Mustafa Şen, Kırklareli Demirköy
adayı Muhlis Yavuz
, Kırklareli Pınarhisar
adayı Nedim Bars, Kırklareli Vize
adayı Sedat Balkı
, Kırşehir Akçakent
adayı Ahmet Bozkurt
, Kırşehir Akpınar
adayı Ramazan Atalay, Kütahya Domaniç
adayı Sahvet Ertürk, Kütahya Dumlupınar
adayı Niyazi Tezcan, Kütahya Pazarlar
adayı Cavit Erdoğan." - Ankara
Kastamonu,Giresun,Milliyetçi Hareket Partisi
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:55