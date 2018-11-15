15 Kasım 2018, 13:50
»»

MHP, 5 Kritik Büyükşehir İçin Başkan Adayını Resmen Açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, basın toplantısında bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre, Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.

MHP'de, Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz basın toplantısında, "Seçimlere en hazır partiyiz. Bugün itibariyle resmi müracaatlar başladı. Partimize yaklaşık 650 civarında müracaat oldu." açıklamasında bulundu.

MHP'DE, 5 KRİTİK BÜYÜKŞEHİR İÇİN ADAYLAR BELLİ OLDU

MHP'de 5 büyükşehir için ismi açıklanan adaylar şöyle:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli

KARABÜK'TE MEVCUT BAŞKANLA DEVAM

MHP, Karabük'te ise mevcut belediye başkanı Rafet Vergili'yi yeniden aday gösterdi. Vergili, 2 dönemdir Karabük Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Sadir Durmaz

"ÇOK SAYIDA SÜRPRİZ ADAYIMIZ OLABİLİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz basın toplantısında açıklama yaptı. Durmaz, "Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir." dedi.

"SEÇİME EN HAZIR PARTİYİZ"

Durmaz ayrıca, "Seçimlere en hazır partiyiz. Bugün itibariyle resmi müracaatlar başladı. Gayrı resmi başvurular da oldu. Yaklaşık 650 civarında partimize müracaat olmuştur." diye ekledi.

MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI

Şu ana kadar Gökçek ile temas kurulmadığını söyleyen Durmaz, "Temas olmadı olmayacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

MHPMHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü Kimdir?

MHPMHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! Serdar Sevimli Kimdir?

MHPMHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna Kimdir?

AK PartiAK Parti'den Yerel Seçim Sürprizi: Parti Dışındakilere Teklif Götürülüyor

Üç Büyükşehire Özel Seçim Anketi! İstanbulÜç Büyükşehire Özel Seçim Anketi! İstanbul'da AK Parti ve CHP Başa Baş

Ankara Kulislerini Sallayan İddia: Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü, Aday GösterilebilirAnkara Kulislerini Sallayan İddia: Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü, Aday Gösterilebilir

Kılıçdaroğlu-Akşener Görüşmesinin Detayları Belli Oldu, İttifakının Şartı Açıkça KonuşulduKılıçdaroğlu-Akşener Görüşmesinin Detayları Belli Oldu, İttifakının Şartı Açıkça Konuşuldu

MHPMHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gösterilen Cengiz Ergün Kimdir?

Ümmet Akın Kimdir? MHPÜmmet Akın Kimdir? MHP'nin Aydın Adayı Ümmet Akın Nerelidir?

Hüseyin Sözlü,Adana,Milliyetçi Hareket Partisi
15 Kasım 2018 Perşembe 13:50