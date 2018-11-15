MHP, 5 Kritik Büyükşehir İçin Başkan Adayını Resmen Açıkladı

MHP'de, Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz basın toplantısında, "Seçimlere en hazır partiyiz. Bugün itibariyle resmi müracaatlar başladı. Partimize yaklaşık 650 civarında müracaat oldu." açıklamasında bulundu.

MHP'DE, 5 KRİTİK BÜYÜKŞEHİR İÇİN ADAYLAR BELLİ OLDU

MHP'de 5 büyükşehir için ismi açıklanan adaylar şöyle:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli

KARABÜK'TE MEVCUT BAŞKANLA DEVAM

MHP, Karabük'te ise mevcut belediye başkanı Rafet Vergili'yi yeniden aday gösterdi. Vergili, 2 dönemdir Karabük Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Sadir Durmaz

"ÇOK SAYIDA SÜRPRİZ ADAYIMIZ OLABİLİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz basın toplantısında açıklama yaptı. Durmaz, "Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir." dedi.

"SEÇİME EN HAZIR PARTİYİZ"

Durmaz ayrıca, "Seçimlere en hazır partiyiz. Bugün itibariyle resmi müracaatlar başladı. Gayrı resmi başvurular da oldu. Yaklaşık 650 civarında partimize müracaat olmuştur." diye ekledi.

MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI

Şu ana kadar Gökçek ile temas kurulmadığını söyleyen Durmaz, "Temas olmadı olmayacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.