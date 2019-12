MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'dan yeni yıl mesajı

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Avcı mesajında, birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini belirtti.

Her türlü sorunu ancak birlik ve beraberlik içinde el ele omuz omuza vererek aşabileceklerini, ülkenin, Adana'nın bu ruha ihtiyacı olduğunu ve sağduyu sahibi herkesin bundan imtina etmeyeceğine inandığını ifade eden Avcı şunları kaydetti.

"Adana, her türlü zorluğu aşacak kapasiteye, bilgiye, birikime ve yeteneğe sahiptir. Mevcut kaynakları kullanabilmek, bu kaynaklara işlerlik kazandırmak, icraata yansıtabilmek önemlidir. Adana'da üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayız. Adana'mızın hanesine yazılacak her türlü artı değere katkı sunmaya daima hazır olduk, yine hazırız. Bu vatan, bu bayrak, bu ezan benim diyen herkesle memleketimizin, şehrimizin yüksek menfaatleri için her kurumla omuz omuza olur, birlikte yürürüz."

Kaynak: AA