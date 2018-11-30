MHP, Adana, Manisa ve Isparta Adaylarını Değiştirebilir

AK Parti ve MHP'nin yerel ittifakında, AK Parti'nin adaylarla ilgili sıkıntı yarattığı ileri sürülen Adana, Manisa ve Isparta gibi illerde MHP'nin aday değiştirebileceği konuşuluyor. Partide, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı adaylardan geri dönüş yapmayacağı belirtilse de MHP'nin ittifak ruhunu ve uyumu dikkate aldığından AKP kanadından adaylarla ilgili gelen önerileri de dikkate alabileceği ifade ediliyor.

MHP, 16 İLİ VE 34 İLÇEYİ AÇIKLADI

6 büyükşehir, 10 il ve 34 ilçede adaylarını açıklayan MHP'de, AK Parti ile ittifakta sıkıntılı illerde MHP'nin aday değişikliğine gidebileceği konuşuluyor. AK Parti ile ittifakın yeniden başlamadan önce MHP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının da hazır olduğunu, ittifak olmaması halinde bu illerde de MHP'nin aday çıkaracağına dikkat çeken MHP'li kurmaylar, ancak ittifak ile birlikte Genel Başkan Bahçeli'nin teşkilatlara yönelik uyarısını da anımsatıyor.

BAHÇELİ: İTTİFAKIN RUHUNA UYGUN DAVRANIN

Bahçeli'nin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na ilişkin teşkilatlara gönderdiği açıklamada, "Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket edin. İttifakın oyunun da yüzde 52'nin altına düşmemesi için çok çalışın" dediğine vurgu yapılırken, "MHP'nin Cumhur İttifakı'nın ruhunu zedeleyici hiçbir tavır içinde olmayacağına" da işaret ediliyor.

Devlet Bahçeli

BAZI ADAYLAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Bu kapsamda MHP'de, AK Parti ile ittifakta sıkıntı yaşanan Adana, Manisa ve Isparta gibi illerde adaylar üzerinden yeniden bir değerlendirmenin yapılabileceği" belirtiliyor. MHP'de, bazı adaylar ile ilgili tabanın açıklanan adayları istemeyeceği gibi bir durumun söz konusu olması halinde, MHP'nin tabanın istek ve dileklerini dikkate alacağı ifade edildi. Bahçeli'nin açıkladığı adaylardan geri dönmeyeceği, bu konuda tavır değiştirmeyeceği de konuşuluyor.

'HÜSEYİN SÖZLÜ İLE KAZANAMAYIZ'

AK Parti kanadından Cumhur İttifakı'na ilişkin "İki parti ittifak yapsa da Adana'da, yeniden aday gösterilen Hüseyin Sözlü ile kazanamayız" açıklamalarının ardından mevcut Belediye Başkanı Sözlü'nün sık sık MHP Genel Merkezi'ne gelmesi dikkat çekti. Sözlü'nün adaylığını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in istemediği değerlendirmeleri de yapılıyor.

Hüseyin Sözlü