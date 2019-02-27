MHP Adayı Köksal'dan Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaret

MHP Kırşehir
Belediye Başkanı Adayı Onur Köksal
'ın sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
MHP Kırşehir İl Başkanlığı seçim bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Köksal'ın, Avcı Köyü Derneği, Petrol-İş Sendikası ve Türk Ocakları Şubesi'ni ziyaret ettiği ifade edildi.
Köksal'ın ziyaretlerinde ilgi ve sevgi ile karşılandığı aktarılan açıklamada, seçilmesi durumunda Kırşehir'e kazandırmayı planladığı projelerle ilgili bilgi verdiği belirtildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen MHP Kırşehir Belediye Başkanı adayı Onur Köksal, ziyaretlerinde Kırşehir ile ilgili projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı.
Sivil toplum kuruluşlarının gösterdiği samimiyet ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Köksal, "Projelerimizle Kırşehir'e kazandıracağımız istihdam konusunda bilgiler verdik. Biz, bu kutlu yola gönlümüzü koyduk, bu gönüle güzel gönüllüleriyle destek veren sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza ve üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Köksal'ın, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Nüfus İl Müdürlüğünü ziyaret ettiği de bildirildi.
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Kaynak: AA