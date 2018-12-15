MHP'nin Amasya Adayı Mehmet Sarı'ya Memleketinde Coşkulu Karşılama

MHP'nin Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Sarı, belediye başkanı seçilmesi halinde 4,5 yıl içerisinde 2 bin ile 2 bin 500 arasında kişiyi işe yerleştireceğini vaat etti.

"ÇOLUĞUNUZA ÇOCUĞUNUZA İŞ BULMAK İSTİYORUM"

Kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara seslenen Mehmet Sarı, "Çoluğunuza, çocuğunuza iş bulmak istiyorum. Eğer ben bu 4,5 yıl içerisinde bu Amasya'dan 2 bin kişiyi, 2 bin 500 kişiyi işe yerleştirmezsem Mehmet Sarı sözü, bu diyara gelmem" dedi.

"BAŞTA BEN HERKES VATANDAŞIN EMRİNDE"

MHP MYK üyesi de olan Sarı, belediye başkanı seçilmesi halinde ahlaklı bir yönetim sergileyeceğini belirterek, "Benimle inşallah belediyede hizmet edecek müdürlerime de talimat vereceğim. Vatandaşın 3 kez işine bakmayanın, telefonu çalıp da bakmazsa vatandaşın işine istifasını alırım. Vatandaşın hizmetinde olacak. Adam gibi. Vatandaş gelip diyorsa ki 'ben senin fen işleri müdürünü 3 kere aradım. 3 gündür arıyorum. Buyur telefon numarası. Telefonuma çıkmıyor' diyorsa ben onun istifasını alırım. Herkes vatandaşın emrinde. Baştan ben, sonra benle beraber çalışanlarım" diye konuştu.

Halktan destek isteyen Sarı, hayata geçirmeyi planladığı projeleri ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağını sözlerine ekledi.