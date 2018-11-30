MHP'nin Afşin İlçe Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Kahramanmaraş'ın Afşin belediye başkan adayı Hikmet Böke oldu. Peki, Hikmet Böke kimdir?

HİKMET BÖKE KİMDİR?

Hikmet Böke, 1972 yılında Afşin'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Afşin'de tamamlayan Hikmet Böke, üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

ERMENEK BARAJI VE HES PROJELERİNDE GÖREV ALDI

Vatani görevini tamamladıktan sonra 1998 ve 2005 yılları arasında Afşin Belediyesinde Fen İşleri Görevi üstlenen Hikmet Böke, 2005 ve 2007 yılları arasında ise DSİ Ermenek Barajı ve HES İnşaat Kontrol Şube Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sonrasında DSİ 204. Afşin Şube Müdürlüğü'nde 8 yıl şube müdürlüğü olmak üzere toplamda 10 yıl görev yaptı.

ADAY OLDUKTAN SONRA KENDİ İSTEĞİYLE GÖREVİNDEN AYRILDI

Böke, geçtiğimiz yıl Kasım ayında DSİ Adana 61. Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Böke, 19 Kasım 2019 tarihinde 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde belediye başkan adayı olduğu için görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Hikmet Böke, evli ve 3 çocuk babasıdır.