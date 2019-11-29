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MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'tan "yollar bitirilsin" çağrısı

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, il genelinde yarım kalan yolların veya ihalesi yapılıp işe başlanılan çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

29.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:34MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'tan
MHP Afyonkarahisar Mehmet Taytak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, il genelinde yarım kalan yolların veya ihalesi yapılıp işe başlanılan çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.
Taytak, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yapımına başlanan ancak ödenek yetersizliğinden yarım kalan yolların tamamlanması gerektiğini savundu.
2020 yılının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını temenni eden Taytak, şöyle devam etti:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Afyonkarahisar il genelinde yarım kalan yolların veya ihalesi yapılıp işe başlanılan çalışmaların bir an önce yapılması gerekmektedir. Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun uzunluğu 74 kilometredir. Bu yolda çalışmalar devam etmektedir. Ödenek artırımı çalışmaları hızlandıracaktır. Emirdağ-Davulga yolunun yol yapımı başlanmıştır. Ödenek yetersizliği nedeniyle çalışmalar yavaş gitmektedir. Ödenek artırımı gerekmektedir. İhsaniye-Döğer yolunun uzunluğu 15 kilometredir. Düşük standartlı bir yoldur. İhsaniye-Kütahya yolunun uzunluğu 9 kilometredir. Özel idareye aittir. Karayolları ağına alınıp, standardın yükseltilmesi gerekmektedir. Afyon-Uşak-İzmir yolunun ihalesi yapılmıştır. Çalışmaların bir an önce başlaması gerekmektedir."
Taytak, Akdeniz ile Ege'yi birbirine bağlayan ve Dinar ilçesinden geçen "Göller Ekspresi" için de bakanlığa teşekkür etti.

Mehmet Taytak, Milletvekili, Afyon, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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