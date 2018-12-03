MHP, AK Parti'den 7 İli ve TBMM Başkanlığını İstiyor

Seçime 4 ay kala partilerin ittifak pazarlığı sürüyor. MHP'nin, AK Parti'den Adana, Isparta, Manisa, Mersin, Osmaniye, Kars ve Iğdır'ı istediği ileri sürüldü. MHP'nin ayrıca, Binali Yıldırım'dan boşalacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için de jest beklediği iddia edildi.

'3 BÜYÜK İLDE YETERLİ JEST YAPILDI'

Sözcü'den Emin Özgönül'ün kulislere dayandırdığı haberine göre, AK Parti ile MHP ve CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerde, 'ittifak problemi' yaşanıyor. Partiler arasında bugüne kadar yapılan temaslarda, bazı iller için anlaşma sağlanamadı. Cumhur İttifakı'nda MHP Adana, Isparta, Mersin, Manisa, Osmaniye, Kars ve Iğdır'da sadece kendisinin aday çıkarmasını, AK Parti'nin de bu illerde, MHP'yi desteklemesini istiyor. MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayıp yeterli jestin yapıldığı düşüncesinde bulunuyor. AK Parti ise özellikle Adana, Isparta ve Manisa'da aday gösterilmesinden yana tavrını koruyor.

Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli

'TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN MHP DESTEKLENECEK'

Bu arada, TBMM Başkanlığı için MHP'li bir adayın desteklenmesi formülü de tartışılıyor. AK Parti ile MHP arasında tam mutabakat sağlanırsa, Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olması ile boşalacak TBMM Başkanlığı için, MHP'li adayın desteklenebileceği belirtiliyor. TBMM Başkanlığı boşalırsa yeni seçim yapılacak. Toplam 340 sandalyesi bulunan AK Parti ve MHP oyları, TBMM başkanının en az 301 oy gerektiren 3. turda seçilmesi için yeterli bulunuyor.

CHP-İYİ PARTİ ARASINDA İTTİFAK

İttifak için CHP ile İYİ Parti arasında da sorunlar var. CHP sadece Ankara'da ittifak yapılmasını önerirken, İYİ Parti Mansur Yavaş'ın kendi partilerinden ortak aday olmasından yana bulunuyor ve Mersin ile Çanakkale Gökçeada, Mersin Anamur, Nevşehir Gülşehir, Antalya ve Afyon'un bazı ilçelerinde de CHP'den aday çıkarılmamasını istiyor. CHP'nin Balıkesir'de halen milletvekili olan Ahmet Akın'ı aday göstermesi sonrası, İYİ Parti'nin de milletvekili İsmail Ok'u aday yapması, bazı illerde iki parti arasında hızlı yarış olacağını da gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, "İki parti arasında çalışmalar devam ediyor. İşbirliğinin hangi ihtiyaçtan doğduğu, kamu vicdanını tatmin edecek biçimde açıklanması da uygun olacaktır" dedi. İki partide yerel seçimlerde ittifak ile elde edilecek başarının parlamenter sisteme dönüşün adımı olacağının değerlendirmesi yapılıyor.