MHP Aksaray'da Sonuçlara İtiraz Etti

MHP Aksaray
'da seçim sonuçlarına itiraz etti.
MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen, Aksaray'da geçersiz sayılan tüm sandıklardaki oylarla, dört sandıkta yanlış girilen sonuçlara itirazda bulunduklarını söyledi.
Çölkesen, "Bazı sandıklarda bizim edindiğimiz sonuçlarla Seçim Kurulu'na giden sonuçlar arasında karşılaştırma yaptığımızda farklılık ortaya çıkmış oluyor. Hazırlanan evraklarımızı delilleri de yanında olmak üzere seçim kuruluna itiraz dilekçemizi verdik." dedi.
Aksaray, MHP, Güncel
Kaynak: AA