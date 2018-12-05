MHP Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Ütük Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük oldu. Peki, Mahmut Ütük kimdir?

MAHMUT ÜTÜK KİMDİR?

Mahmut Ütük, 1958 yılında Ortaköy İlçesi, Gökler Köyü'nde dünyaya geldi. 1969 yılında Gökler İlkokulundan mevzun olan Ütük, 1970 – 71 yılları arası Niğde İmam Hatip Lisesinde eğitimine devam etti. O dönem İmam Hatip Lisesinin kapatılması ile Niğde Cumhuriyet Ortaokulunda eğitimine devam etti. 1974 yılında Ortaköy Ortaokuluna nakil oldu ve 1974 yılında Ortaköy Ortaokulundan mezun oldu. Ortaköy'de lise olmadığından Niğde'ye dönerek Niğde Lisesinden 1977 yılında mevzun oldu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenimine devam eden Ütük, 1983 yılında mezun oldu.

HEM ÖĞRETMEN HEM AVUKAT OLDU

Mahmut Ütük, 1984 yılında Sivas Sağlık Meslek Lisesinde öğretmen olarak göreve başladı ve 1985 yılında Ankara Hukuk Fakültesini kazandı. 1986 yılında Kırşehir Sağlık Meslek Lisesinde 1993 yılına kadar görev yaptı. 1989 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olarak Kırşehir Adliyesinde Avukatlık Stajını yaptı. 1991 yılında askerlik görevini yaptı ve 1993 yılında Aksaray Barosuna kayıtlı avukat olarak Ortaköy'e büro açtı ve aynı yıl Ortaköy Sağlık Meslek Lisesine tayini çıktı.

ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Öğretmenlik ve avukatlık görevini birlikte yürütürken 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlere katılarak Ortaköy Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009'da ikinci kez ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde de üçüncü kez tekrar başkan seçildi. Evli ve 4 çocuk babası Mahmut Ütük, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Aksaray İli Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.