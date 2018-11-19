Mhp, Aliağa'da Acar'ı Yeniden Aday Gösterdi

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, İzmir
'de tek belediyeye sahip oldukları Aliağa
'da mevcut başkan Serkan Acar
ile yerel seçimlere katılma kararı aldı.
MHP, 31 Mart 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimler için bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. İzmir'de de tek ilçe belediyesine sahip olan MHP, Aliağa'da mevcut belediye başkanını, yerel seçimlerde bir kez daha aday gösterdi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yerel seçimlerde MHP'nin ilçedeki adayı olarak yarışa katılacak. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin
, alınan kararın hayırlı olmasını diledi.
- İzmir
İzmir,Aliağa,Milliyetçi Hareket Partisi
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:38