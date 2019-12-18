Haberler » Güncel » MHP Antalya İl Başkanı Durgun, Serik ilçesini ziyaret etti - Haber

MHP Antalya İl Başkanı Durgun, Serik ilçesini ziyaret etti

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, Serik ilçesinde, partililerle bir araya geldi.

18.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:00MHP Antalya İl Başkanı Durgun, Serik ilçesini ziyaret etti
MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, ilçesinde, partililerle bir araya geldi.
Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı makamlarında ziyaret eden Durgun, partisinin ilçe binasında da partililerle bir araya geldi.
Durgun, yaptığı açıklamada, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine Antalya MHP İl Başkanlığı olarak ilçelerle nasıl çalışacakları konusunda istişare yapmak için ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.
Durgun, 15 Temmuz'dan sonra siyasetin başka bir yöne doğru çevrildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında imzalanan Cumhur İttifakı ile Türk milleti için büyük bir süreç başlamış oldu. Bizler 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için hep birlikte çalışmalıyız. Sürekli önümüze değil, arada bir arkamıza da bakmamız gerekir. İyi şeylerden ders çıkartmamız, yaptığımız hatalardan da ders alarak 2023'e hep beraber hazırlanmamız gerekiyor."
Ziyarette MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, Durgun'a plaket ve çiçek verdi.

Enver Aputkan, Antalya, serik, MHP, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:14 Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı - Haber
17:14 Beyoğlu'nda cinayet davasında karar - Haber
17:14 Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 kişi yakalandı - Haber
17:14 Şanlıurfa'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği - Haber
17:09 Saltukbey Ortaokulu gönülden okuyor - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
18.12.2019 17:20:23