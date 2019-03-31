MHP Antalya İl Başkanı Oyunu Kullandı

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, oyunu Muratpaşa ilçesindeki Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.Meydankavağı Mahallesi'ndeki Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne eşi Kamile Aksoy ve partililerle birlikte gelen MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, oyunu 1302 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Mustafa Aksoy, 'Seçimlerin Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bütün vatandaşlarımız, bütün seçmenlerimiz vatandaşlık bilinci ve şuuru içerisinde bugün demokrasinin de gereğiyle sandıklara gider ve sandıklara sahip çıkarlar. Aziz milletimizin tecelli eden hür iradesine de bugün sandıklar saat 17.00'de kapanıp, açılmaya başladığı andan itibaren tıpkı eski seçimlerde olduğu gibi saygı duyacağız. Seçim sonuçlarının tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum diye konuştu. - Antalya