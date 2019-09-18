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MHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun getirildi

MHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun'un atandığını bildirdi.

18.09.2019 21:25MHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun getirildi
MHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun'un atandığını bildirdi.
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Aksoy'dan boşalan İl Başkanlığı görevine, İl Başkan Yardımcısı Hilmi Durgun getirildi. MHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Selim Yurdakul, Hilmi Durgun'un İl Başkanlığı görevine getirildiğini sosyal medya hesabından açıkladı
Yurdakul açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı önceki İl Başkanımız Mustafa Aksoy'a teşekkür ederiz. Genel Merkezimiz tarafından görevlendirilen Sayın Hilmi Durgun'a yeni görevinde başarılar diler, her zaman yanında olduğumuzu içtenlikle belirtirim. Antalya'mıza hayırlı olmasını dilerim."
(İHA)

Ahmet Selim Yurdakul, Mustafa Aksoy, Antalya, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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