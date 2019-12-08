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MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirirken "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadesini kullandı. MHP'li başkanın skandal ifadelerine sosyal medyada tepki yağdı.

08.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:34

MHP İl Başkanı Burak Pehlivan'ın İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya yönelik "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine asker eşlerinden tepki yağdı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, basın toplantısı düzenleyerek İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kara'yı hedef aldı. Ancak Pehlivan'ın toplantıda söylediği sözler asker eşlerinin büyük tepkisini topladı.

"ASKER KARISI GİBİ AĞLIYOR"

Kara'ya yönelik "Maşallah asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldıran MHP'li Pehlivan, "Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. 'Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu' gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde" dedi. Pehlivan'ın bu sözlerine tepki yağdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

MHP'li başkanın kullandığı skandal ifadelere sosyal medyada tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu ülkede kadın olmak harbi zor be! Asker eşi olsan bile laf yiyorsun. Burak Pehlivan, ya çıkıp özür dileyin ya da edebinizle istifa edin" diyerek çok sert tepki gösterdi.

Pehlivan'a sosyal medyada gelen tepkilerin bazıları şu şekilde:

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın

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