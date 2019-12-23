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MHP Aydın İl Başkanı, Haluk Alıcık oldu

MHP Aydın İl Başkanlığı görevinden alınan Burak Pehlivan'ın yerine genel merkez tarafından Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık atandı.

23.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:17 MHP Aydın İl Başkanı, Haluk Alıcık oldu

MHP İl Başkanlığı görevinden alınan Burak Pehlivan'ın yerine genel merkez tarafından Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık atandı.

MHP Aydın İl Başkanlığı yaptığı sırada İYİ Parti İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya yönelik sözlerinin tepki toplaması nedeniyle MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından görevden alınan Burak Pehlivan'ın yerine Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık atandı. İki dönem Nazilli Belediye Başkanlığı yapan Alıcık, 31 Mart'ta seçimi kaybederek, belediye başkanlığını İYİ Parti'ye kaptırmıştı. Haluk Alıcık'ın MHP Genel Merkezi tarafından Aydın İl Başkanı olarak atanmasını, eski başkan Burak Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



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Kaynak: DHA

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