MHP Aziziye Belediye Başkan Aday Adayı M. Musa Çakır'dan Anlamlı Mesaj

MHP'nin Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, "Her Ülkücü bilir ki; bizim için önce devlet ve millet, daha sonra partimiz gelir" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Aziziye Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, gündemle ilgili çok özel değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşan yerel seçimlerin Türkiye'nin dört bir yanını olduğu gibi, Erzurum'u da canlandırdığını söyleyen Çakır, bu süreç içerisinde MHP'nin ortaya koyduğu duruş ve konumu itibariyle farkını bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi. Türk siyasetinin mihenk taşı konumunda bulunan MHP'nin, tarihin her döneminde önemli bir misyon yüklendiğini hatırlatan Mehmet Musa Çakır, "Bizim için asli sorumluluk dün de devlet ve milletti, bugün de devlet ve millettir, yarın da devlet ve millet olacaktır. Bu şuura sahip her Ülkücü bilir ki; partimiz devlet ve milletten daha sonra gelir. Buna ilaveten bizim farkımız, davamıza olan bağlılığımız ve liderimize olan itaatimizdir." diye konuştu.GÜNÜ KURTARMAK BİZİM İŞİMİZ DEĞİLMHP'nin hemen her kademesinde görev yapan ve Ülkücü camianın da yakından tanıdığı isimler arasında bulunan Mehmet Musa Çakır, açıklamasında öngörü ve siyaset ahlakı vurgusunda da bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında siyaset yapan herkesin, olayları ve gelişmeleri çok daha titiz bir biçimde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Bizim siyaset anlayışımız hiçbir zaman günü kurtarma mantığında olmadı. MHP'li olarak bizler, her ne olursa olsun yaşanan tüm hadiselere muhakeme, muvazene ve mukayese penceresinden bakmalıyız. Olayları iyi okumalı ve doğru analiz etmeliyiz. Çünkü bizim siyaset anlayışımı anlık reflekslere açık bir anlayış değildir. Bizi diğer tüm siyasi partilerden farklı ve mensuplarımızı da ayrıcalıklı kılan işte budur." ifadelerini kullandı.SİYASİ GELECEK KAYGIMIZ OLMADIKendisinin de, bu siyasi çizgide olduğunu ve Türk Milliyetçiliği mayasıyla yoğrulduğunu anlatan MHP Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, "Bizim mevki, makam, koltuk ve siyasi gelecek gibi kaygılarımız yoktur. Bizim millete ve devlete hizmet etmek gibi ulvi bir hedefimiz vardır. Bu hedef doğrultusunda biz de şirin ilçemiz Aziziye'nin Belediye Başkanlığı'na talip olduk. Bizim gibi bu göreve talip olan diğer Ülküdaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz hedefte insanımızın saadeti ve mutluluğu, huzurlu ve müreffeh yarınları vardır. Bize görev tevdi edilsin ya da edilmesin, aday olalım ya da olmayalım; bizim hedefimiz hep baki kalacaktır. Genel Başkanımız, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde bu yolda yürümek dahi bizim için ayrıcalıktır" şeklinde konuştu. - ERZURUM