MHP, Bakan Soylu'nun talimatıyla değiştirilen pasaport polislerinin kıyafetine tepki gösterdi

İçişleri Bakanlığı talimatıyla havalimanları ve sınır kapılarında görevli pasaport polislerinin üniformaları değiştirildi. Yeni üniformalardaki turkuaz renkli yakalık ve 'Turkey' yazısına MHP'den eleştiri geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, üniformaları ilkokul çocuklarının önlüklerine benzetti.

"GARİP BİR ŞEY"

Yeni üniformaları tenkit eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, şunları söyledi: Pasaport işlemi yapan polisin kıyafeti değişmiş. O mavi yakalıklar polisimizin üniformasını basitleştirmiş. Bir zamanlar ilkokul çocuklarının önlüklerinin üzerine taktığı yakalık gibi garip bir şeyi, polisin üniformasına kim yakıştırmış merak ediyorum.

"NİYE TURKEY YAZILDI?"

Üniformalardaki başka bir sorun da pasaport polisinin göğsünde yazan 'Turkey' kelimesi… O memur pasaport kontrolünü Türkiye'ye giriş noktasında yapmıyor mu? Öyleyse neden Türkçe yazmıyoruz. Neden ikinci anlamı bulunan 'Turkey' kelimesinin yerine 'Türkiye'yi kullanmıyoruz?

POLİS KIYAFETLERİNDE YENİ DÖNEM

Havalimanlarındaki pasaport polislerinden memnuniyeti değerlendiren cihazlardan sonra görevli emniyet personelinin kıyafetlerinde de değişikliğe gidildi. Pasaport polisleri, artık turistleri turkuaz renkli ve "Turkey" yazılı yeleklerle karşılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakanlığın, havaalanlarında "yolcu memnuniyeti ölçme ve değerlendirme anket çalışması" başlattığı, havaalanlarına yerleştirilen cihazlarla yolculara hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarının değerlendirmeye tabi tutulduğu bildirildi.

TURKUAZ RENKLİ ÖZEL TASARIM YELEK DÖNEMİ

Uygulamanın Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dildeki anket cihazlarıyla gerçekleştirildiği, yolcuların pasaport polisinden memnun oldukları ya da olmadıkları durumlar ortaya çıkarılarak eksik hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık şimdi de her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, vitrin konumunda bulunan pasaport polislerine ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Hudut kapılarında 100 milyondan fazla yolcuyu karşılayan görevli pasaport polisleri artık turkuaz renkli, ön kısmında 'Turkey' yazısı bulunan özel tasarım polis yelekleri giymeye başladı."

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın ilgisini çeken Türkiye'nin, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, coğrafi konumuna bağlı olarak hava, deniz, kara ve demir yolu sınır kapılarına sahip Türkiye'de 101 deniz, 64 hava, 30 kara ve 8 demir yolu olmak üzere 203 hudut kapısının bulunduğu ifade edildi.