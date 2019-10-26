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MHP Balıkesir İl Başkanlığından "Basınla Buluşma" etkinliği

Balıkesir'de, Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığınca "Basınla Buluşma" programı düzenlendi.

26.10.2019 12:04MHP Balıkesir İl Başkanlığından
Balıkesir'de, Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığınca "Basınla Buluşma" programı düzenlendi.
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel, programda yaptığı konuşmada, Türk devleti ve Türk milletinin üzerinde kurulmak istenen oyunların bozulacağını söyledi.
Yüksel, Barış Pınarı Harekatı ile Türk ordusunun büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, "Türk devletini dikkate almayan, Türk milletinin menfaatlerini ve taleplerini hesaba katmayan hiçbir projenin bu topraklarda ve bu coğrafyada yaşam şansı yoktur. Bu yanılgıya düşenler muhakkak ki günü geldiğinde Türk'ün gücünü görecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milleti ve Türk devletinin bağrında varlığını devam ettirecek bir siyasi harekettir." diye konuştu.
Yüksel, Balıkesir'de "parti sözcülüğü" kapsamında İl Başkan Yardımcısı Ali Özdemir'in zaman zaman basın açıklaması düzenleyerek bilgilendirme yapacağını sözlerine ekledi
Konuşmanın ardından yönetim kurulu üyelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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