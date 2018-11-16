MHP Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
), 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Genel Merkezi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayı sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan aday listesi şu şekilde oluştu;
"Mersin- Tarsus
İlçesi Belediye Başkan Adayı Şevket Can
, Mersin- Anamur
İlçesi Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç
, Mersin- Erdemli
İlçesi Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu
, Gaziantep- Oğuzeli
İlçesi Belediye Başkan Adayı M.Sait Kılıç, Adana- Ceyhan
İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa Bayar
, Kırıkkale- Sulakyurt
İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Bildik
, Şanlıurfa- Siverek
İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Bucak
, Şanlıurfa- Harran
İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz ve Manisa- Salihli
İlçesi Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda."
(Musa Erdoğan
/İHA)
Erdemli,Oğuzeli,Milliyetçi Hareket Partisi