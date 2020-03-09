Menü
Haberler ›› Güncel ››MHP Beypazarı İlçe Başkanlığında halk günü uygulaması - Güncel

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığında halk günü uygulaması

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, haftanın 2 günü halk uygulaması yapıyor.

09.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:08
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığında halk günü uygulaması
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, haftanın 2 günü halk uygulaması yapıyor.
MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, pazartesi ve çarşamba günleri parti binasında yaptıkları uygulamayla vatandaşların istek ve sorunlarını aldıklarını söyledi.
Sorun ve taleplerle ilgili makamlarla görüşülmesinin akabinde geri dönüşüm yaparak kişiyi bilgilendirdiklerini belirten Orhan, sorunu çözen bir siyasi anlayışa sahip olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Erdoğan Orhan, Beypazarı, MHP, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var