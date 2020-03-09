MHP Beypazarı İlçe Başkanlığında halk günü uygulaması
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, haftanın 2 günü halk uygulaması yapıyor.
09.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:08
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, haftanın 2 günü halk uygulaması yapıyor.
MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, pazartesi ve çarşamba günleri parti binasında yaptıkları uygulamayla vatandaşların istek ve sorunlarını aldıklarını söyledi.
Sorun ve taleplerle ilgili makamlarla görüşülmesinin akabinde geri dönüşüm yaparak kişiyi bilgilendirdiklerini belirten Orhan, sorunu çözen bir siyasi anlayışa sahip olduklarını kaydetti.
MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, pazartesi ve çarşamba günleri parti binasında yaptıkları uygulamayla vatandaşların istek ve sorunlarını aldıklarını söyledi.
Sorun ve taleplerle ilgili makamlarla görüşülmesinin akabinde geri dönüşüm yaparak kişiyi bilgilendirdiklerini belirten Orhan, sorunu çözen bir siyasi anlayışa sahip olduklarını kaydetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :MHP Beypazarı İlçe Başkanlığında halk günü uygulaması
Etiketler : Erdoğan Orhan, Beypazarı, MHP, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var