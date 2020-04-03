MHP Beypazarı İlçe Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı telekonferansla yapıldı
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
03.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:34
Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan başkanlığındaki toplantıda, gündemdeki konular halkında yönetim kuruluna bilgi sundu, partililerle görüş alışverişinde bulundu.
Orhan, toplantı sonunda, ülke genelinde alınan kararlar doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine evde kalmalarını tavsiye etti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Erdoğan Orhan, Beypazarı, MHP, Güncel