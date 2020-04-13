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MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan "biz bize yeteriz, evde kal Beyşehir'im" çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beyşehir İlçe Başkanı Nazım Parla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere uyan Beyşehirliler'e teşekkür ederek, "evde kal" çağrısı yaptı.

13.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:50
MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beyşehir İlçe Başkanı Nazım Parla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere uyan Beyşehirliler'e teşekkür ederek, "evde kal" çağrısı yaptı.
Parla, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ülke genelinde yayılması nedeniyle devletin verdiği bilgiler ve almış olduğu önlemler bulunduğunu belirtti.
Beyşehir'de de salgın ile mücadele amaçlı birçok tedbirler ve önlemler alındığını ifade eden Parla, şunları kaydetti:
"Yaşadığımız bu zorlu süreçte canlarını dişine takarak adeta seferber olan her türlü fedakarlığı yaparak gecesini gündüzüne katıp mücadele eden, ilçe kaymakamımıza, ilçe jandarma komutanımız, ilçe emniyet müdürümüz ve her iki teşkilat mensuplarımıza, belediye başkanımız ve tüm belediye personellerimize, devlet hastanesi başhekimimiz ve hastane personellerimize, ilçe sağlık müdürümüz ve bütün eğitim birimlerine, muhtarlarımıza, vefa destek çalışma gruplarına, bütün sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları ve personellerine, bütün gönüllü hayırsever hemşerilerimize yapmış oldukları bu fedakarca hizmet ve çalışmalarından ötürü teşkilatım ve tüm hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile tüm hemşerilerimize, 'biz bize yeteriz, evde kal Beyşehir'im' diyerek, Rabbimden sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Jandarma, Beyşehir, MHP, Güncel
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