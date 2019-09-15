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MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, iş yoğunluğu ve sağlık koşulları gerekçesiyle istifa etti.

15.09.2019 15:37MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, iş yoğunluğu ve sağlık koşulları gerekçesiyle istifa etti.

Mehmet Karuk istifasıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık üç buçuk yıldır gurur ve şerefle yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca birlikte görev yaptığım yönetim kuruluma ve desteklerini esirgemeyen değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatımda da Başbuğumuzun izinde liderimizin emrinde yaşamaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun" dedi. - BİLECİK

Milliyetçi Hareket Partisi, Bilecik, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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