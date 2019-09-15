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MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, iş yoğunluğu ve sağlık koşulları gerekçesiyle istifa etti.

15.09.2019 15:55

MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, yaptığı açıklamada "Yaklaşık üç buçuk yıldır gurur ve şerefle yürütmekte olduğum MHP Bilecik İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Mehmet Karuk istifasıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık üç buçuk yıldır gurur ve şerefle yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca birlikte görev yaptığım yönetim kuruluma ve desteklerini esirgemeyen değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatımda da Başbuğumuzun izinde liderimizin emrinde yaşamaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun" dedi.

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MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi, Bilecik, MHP, Politika, Güncel

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