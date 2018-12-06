MHP Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk Filizli Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli oldu. Peki, Haluk Filizli kimdir?

HALUK FİLİZLİ KİMDİR?

Filizli, 1963 Bilecik İli'nin Pazaryeri ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pazaryeri'nde tamamlayan Haluk Filizli, küçük yaşlardan itibaren esnaflıkla ilgileniyor.

MHP İL GENEL MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ

10 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Yöneticilik ve Başkanlık yapan belediye başkan adayı, birçok dernek ve kuruluşta yöneticilik görevinde bulundu. 2014 seçimlerinde MHP İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Şuan, Pazaryeri Spor Yönetim Kurulu Üyesi. Haluk Filizli, evli ve iki çocuk babasıdır.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Filizl, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.