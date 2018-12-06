MHP Bilecik Yenipazar Belediye Başkan Adayı İlhan Özden Kimdir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Bilecik Yenipazar İlçesi belediye başkan adayı mevcut başkan İlhan Özden oldu. Peki, İlhan Özden kimdir?

İLHAN ÖZDEN KİMDİR?

İlhan Özden, 1972 yılında Yenipazar'da dünyaya geldi. İlkokulu Nasuhlar köyü ilkokulunda, Orta ve Lise öğrenimini Yenipazar lisesinde tamamladıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı`nca açılan Lise Mezunlarına Meslek Edindirme projesi kapsamında öğretim gördü ve Yenipazar Belediyesi`nde stajyerlik yaptı. Stajının ardından Özden,Yenipazar Belediyesi`nde geçici işçi olarak çalışmaya başladı.1992-1994 yılları arasında Ankara`da askerlik görevini yaptı. Askerlik görevinden sonra tekrar Yenipazar Belediyesi`nde işçi olarak çalışmaya başladı.

BELEDİYE DAKTİLOGRAFI OLARAK GÖREVE BAŞLADI

24 Kasım 1997 tarihinde açılan memurluk sınavı ile Belediye Daktilografı olarak memurluk hayatına giriş yaptı. Yenipazar Belediyesi`nin Belediye Başkanlığı görevi hariç bütün birimlerinde görev yaptıktan sonra 29 Aralık 2003 tarihinde Yenipazar Kaymakamlığı`nda boş bulunan V.H.K.İ. kadrosuna geçiş yaptı. Yenipazar Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosunda müdür bulunmaması nedeniyle bu görevi vekaleten yürüttü. 2011 yılında İçişleri Bakanlığı`nca açılan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavını kazanarak, Bilecik Valiliği`nde İl Yazı İşlerinde boş bulunan Şef kadrosuna atandı.

BELEDİYE BAŞKANI OLDU

29 Kasım 2013 tarihinde istifa ederek siyasete atıldı. Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçiminde % 60 oranında oy aldı ve Yenipazar Belediye Başkanı oldu.

İlhan Özden evli ve 2 çocuk babasıdır.