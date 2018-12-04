MHP Buldan İlçe Teşkilatında Görev Değişimi

04 Aralık 2018 Salı 14:41



04 Aralık 2018 Salı 14:41

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli Buldan İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Hamdi Taşdelen'in yerine Yeşim Çankır atandı.MHP İlçe Başkanı Hamdi Taşdelen Belediye Meclis üyeliği için adayı olmak için istifa etti. Taşdelen'in istifasının ardından başkanlık görevine daha önceden MHP Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Yeşim Çankır atandı. Atama kararı ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Çankırı, "Yerel seçimler öncesi Belediye Başkanı adayımızı Mustafa Şevik olarak açıklamıştık. Artık Buldan Belediye Başkanlığını kazanmak için yönetim kurulu üyelerimiz ve partili arkadaşlarımızla birlikte çalışmalar yürüteceğiz" dedi. - DENİZLİ