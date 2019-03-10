MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı Esen Projelerini Tanıttı

MHP Çankırı
Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen
, projelerini Çankırı halkına anlattı. Hasan Fehmi
Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
MHP İl Başkan Vekili Recep Çapar
ve Merkez
İlçe Başkanı Bahadır Akbaba'nın açılış konuşmalarının ardından söz alan MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Ruhi Ersoy
, Milliyetçi hareketin 50 yıldır siyasi tarihin içerisinde tarihi işler yaptığını söyledi.
Konuşmaların ardından MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, projelerini katılımcılara anlattı.
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Kaynak: AA