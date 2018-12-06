MHP Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif Çayır Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır oldu. Peki, Arif Çayır kimdir?

ARİF ÇAYIR KİMDİR?

Çayır, 20 Ekim 1956 tarihinde Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Aşağı Bozan Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu Ilgaz'da, ortaokul ve lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladı. Ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Tarih Bölümünü bitirdi.

İBN-İ SİNA HASTANESİ MÜDÜRÜ OLDU

24 Aralık 1975 tarihinde de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışmaya başlayan Çayır, 1985 yılında İbn-i Sina Hastanesi'nde görevlendirildi. 04 Temmuz 1985 tarihinde şef oldu ve 02 Nisan 1986'da da Hastane Müdür Yardımcılığına atandı. 08 Nisan1995 tarihinde İbn-i Sina Hastanesine Hastane Müdürü olarak atandı ve 2013 yılı Aralık ayına kadar bu görevde bulundu.

ILGAZ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Evli ve iki çocuk babası Çayır, 2014 yerel seçimlerinde Ilgaz Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Ilgaz Belediye Başkan adayı oldu.