MHP Çankırı İli Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Çankırı İli Belediye Başkan adayını belirledi. Çankırı Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Esen oldu. Peki, İsmail Hakkı Esen kimdir?

İSMAİL HAKKI ESEN KİMDİR?

Esen, Çankırı'da dünyaya geldi. 1988 yılında Çankırı Teknik Lisesi'nden mezun oldu. 1993 yılında da 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olan İsmail Hakkı Esen, aynı dönemde kendi otomotiv firmasında işletmecilik yapıyor.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Belediye Başkan adayı Esen, MHP Çankırı Belediyesi Meclis Üyesi, Grup Başkan Vekili ve Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmekte. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Çankırı İli Belediye Başkan adayı oldu.