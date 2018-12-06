MHP Ceylanpınar İlçe Başkanı, Partisinden İstifa Etti

ŞANLIURFA'da, MHP Ceylanpınar
İlçe Başkanı Ahmet Güneri, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Ceylanpınar MHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Güneri, yaklaşan yerel seçimler öncesi, 'sağlık problemleri' yüzünden, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Güneri, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "25 yıldan beri sevdalısı aşığı olduğum partimden sağlık sorunlarım nedeniyle istifa ediyorum. Bütün dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa,MHP,Ceylanpınar
06 Aralık 2018 Perşembe 11:33