MHP Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal Gevşek Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek oldu. Peki, Ünal Gevşek kimdir?

ÜNAL GEVŞEK KİMDİR?

Ünal Gevşek, 1974 yılında Çorum İli Laçin İlçesinde dünyaya geldi. Ortaokulu bitirdikten sonra sanayi sitesinde çalışmaya başladı. Ünal Gevşek, ardından kendi iş yerini açtı.

LAÇİN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

2004-2009 yılları arasında Demokrat Parti'den İl Genel Meclis üyeliğine seçilen Gevşek, 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Laçin Belediye Başkanı seçildi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Evli ve 2 çocuk babası olan Ünal Gevşek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.