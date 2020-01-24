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MHP Çorum Merkez İlçe Teşkilatı görevden alındı

MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ve yönetim kurulunun görevden alındığı bildirildi.

24.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:20MHP Çorum Merkez İlçe Teşkilatı görevden alındı
MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ve yönetim kurulunun görevden alındığı bildirildi.
MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Başkanlık Divanınca Çorum Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulunun feshine karar verildiğini belirtti.
Karapıçak, "Parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulunun feshine karar verilmiştir.
En kısa sürede merkez ilçe yönetim kurulumuzun ataması
gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.

Çorum Merkez, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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