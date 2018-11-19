MHP'de 30 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

MHP
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Denizli
için kadın aday belirledi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman
Kalkan oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adayları listesini açıkladı. MHP Denizli için kadın aday belirledi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan oldu. Diğer adaylar ise şu şekilde:
"Niğde
İl Belediye Başkan Adayı Hakan Er
, Elazığ
İl Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban
, Sivas
İl Belediye Başkan Adayı Mehmet Er
, Kırıkkale
İl Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar, Karaman
İl Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, Ardahan
İl Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar, Adana Kozan
İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı, Afyon Başmakçı
İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü
, Afyon Bolvadin
İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi, Antalya Alanya
İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel
, Antalya Finike
İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu
, Balıkesir Balya
İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç
, Bartın Kurucaşile
İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan Özekin, Burdur Tefenni
İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz
, Ordu Fatsa
İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak
, Ordu İkizce
İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı
, Samsun Alaçam
İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas Acar
, İzmir Aliağa
İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Acar
, Kahramanmaraş Afşin
İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke, Karabük Safranbolu
İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman
, Karaman Ayrancı
İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı
, Kayseri Özvatan
İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit Demir
, Osmaniye Kadirli
İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan
, Kırşehir Çiçekdağı
İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Yılmaz
, Konya Kulu
İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih
Toklucu, Manisa Alaşehir
İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uçak, Çanakkale Ayvacık
İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk
Gödek, Çankırı Bayramören
İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu
, Düzce Akçakoca
İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan Yanmaz."
(Yağmur Yıldız/İHA)
Denizli,Niğde,Sadir Durmaz,Milliyetçi Hareket Partisi
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:06