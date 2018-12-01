MHP'de 50 Aday Açıklandı

MHP
'de 9 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı açıklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi.
Açıklamaya göre, Çankırı
'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan
'da Bekir Aksun, Giresun
'da Hasan Yılmaz
, Kastamonu
'da Galip Vidinli, Kars
'ta Çetin Nazik, Kırşehir
'de Onur Köksal, Kütahya
'da Alim Işık
, Nevşehir
'de Filiz Kılıç
, Zonguldak
'ta Hamdi Ayan
belediye başkan adayı gösterildi.
MHP'den açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle: Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi
Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın. Afyonkarahisar İhsaniye
İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk. Aksaray Ortaköy
İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük. Amasya Hamamözü
İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih
Bayrakdar. Amasya Merzifon
İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka. Amasya Taşova
İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun. Artvin Kemalpaşa
İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin. Bayburt Aydıntepe
İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk. Bilecik Gölpazarı
İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er. Bilecik Pazaryeri
İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar
İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden. Çankırı Ilgaz
İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır. Çorum Laçin
İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek. Düzce Cumayeri
İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu. Düzce Gümüşova
İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan. Erzincan Kemah
İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye
İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar. Erzincan Tercan
İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz. Giresun Çamoluk
İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz. Giresun Doğankent
İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin. Giresun Espiye
İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu. Giresun Görele
İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu. Giresun Tirebolu
İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen. Karaman Kazımkarabekir
İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu. Kars Arpaçay
İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert. Kars Kağızman
İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız. Kastamonu Ağlı
İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak. Kastamonu Bozkurt
İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş. Kastamonu Devrekani
İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu. Kastamonu İnebolu İlçesi
Belediye Başkan adayı Engin Uzuner. Kırıkkale Yahşihan
İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz. Kırıkkale Bahşılı
İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin. Kırıkkale Balışeyh
İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen. Kırklareli Demirköy
İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz. Kırklareli Pınarhisar
İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars. Kırklareli Vize
İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı. Kırşehir Akçakent
İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt. Kırşehir Akpınar
İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç
İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk. Kütahya Dumlupınar
İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar
İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.
Kastamonu,Giresun,Milliyetçi Hareket Partisi
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:14