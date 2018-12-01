MHP'de Beypazarı Belediye Başkanlığına 6 Başvuru

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:38



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:38

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı Belediye Başkanlığı adaylığı için bugüne kadar 6 kişinin başvurduğunu bildirdi.Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, partilerinde aday adaylığı başvurularının 15 Aralık'a kadar süreceğini söyledi.Aday adaylarının hepsinin değerli kişiler olduğunu, ayrıştıran değil, herkesi kucaklayan bir ilçe yönetimi olacaklarını dile getiren Orhan, "Partimize ilçemizde belediye başkanlığı için 6 kişi başvuruda bulundu. Beypazarı ilçesinde üç hilali yeniden dalgalandıracağız." dedi.