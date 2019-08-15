MHP'de coşkulu bayramlaşma

MHP Erzurum il başkanlığının düzenlemiş olduğu geleneksel bayramlaşma programı tavşanlı aile çay bahçesinde yapıldı.



Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK Üyesi A. Gökhan Yazıcı, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İlçe Başkanları, İl ve İlçe Yönetimleri, Kadın Kolları, Kamusen Erzurum Temsilcileri, Türkav Erzurum Temsilcileri, Hizmet İş Erzurum Şube Başkanı, ve çok sayıda partili katıldı.



Programda sırasıyla konuşma yapan Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç, MHP MYK Üyesi A. Gökhan Yazıcı yaptıkları konuşmalarda gelen misafirlerin bayramını kutladıktan sonra bu bayramın birliğe ve beraberliğe vesile olmasını temenni ettiler.



Daha sonra söz alan il başkanı Naim Karataş tüm misafirlerin bayramını kutladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti." Bayramlar, kavuşmanın, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın tebliğidir. Bayramlar kardeşliğin dostluğun ve yakınlığın hiç değişmeyen adresidir. Küslükleri bitirmek,küskünleri barıştırmak için bayramları bir kucaklaşma vesilesi olarak değerlendirmeliyiz .Hamdolsun ülkücü hareket birlik ve beraberlik içerisinde olarak her zaman bir olmuş iri olmuş ve diri kalmıştır. Ne yazık ki bunu idrak edememiş o küçük zihinler ülkücülere laf atmaya, karalamaya çalışmaktadırlar. Fakat şunu iyi bilmelidirler ki ülkücüler devletin sigortasıdır, ülkücüler Nizam-ı Alem İlahi Kelimetullah davasını yüksek bir şuurla benimsemiş ve bu dava için canından vaz geçmeyi göze almış yiğitlerdir. Ülkücüler çelik gibi iradeleri ve mangal gibi yürekleri ile yarının Türkiye'sidir. Tekrar ediyorum her aklın bunu idrak etmesi söz konusu değildir. Hedefimiz 2023 seçimleridir. Bunun içinde durmadan dinlenmeden çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu bağlamda bütün ilçelerimizde istişare toplantılarına devam edip milletimizle hem hal olup onların dilek ve temennilerini dinleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu mübarek kurban bayramının Türk İslam aleminin birliğine beraberliğine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. "dedi



Son olarak bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın programa katılan misafirlerin bayramını kutladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bayramlar insanları bir araya getiren, Rahmeti, bereketi Allah'ın inayetini farkında olmayı zirveleştiren günlerin adıdır. Rabbım bu bayramın vesilesi ile ülküdaşlık hukukumuzun çok önemli bir ayağı olan hak ve hakikat yolculuğumuzda aramızdaki nifak tohumlarının yok edilmesine, fitnenin fesadın bertaraf edilmesine, birliğimizin,beraberliğimizin,kardeşliğimizin,ülküdaşlık hukukumuzun pekiştirilmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlere Genel Başkanımız, Bilge liderimiz, Dr. Devlet Bahçeli bey tüm Erzurumlu hemşerilerimize ve ülküdaşlarımıza selam ve sevgilerini göndererek bayramımızı kutladı. İnananlar bir millettir. Hak ile batılın insanlık var olduğundan beri mücadelesi vardır, bu bizden sonrada devam edecektir. Biz bu mücadelede Hakkın yanında olmakla mükellefiz. Dolayısıyla dünyanın neresinde bir haksızlık varsa, neresinde bir zulüm varsa, neresinde İslam dünyası darda ise bizim onu endişe edip, gönlümüzün müstesna yerinde acısını duymak gibi bir mükellefiyetimiz vardır. Nerede darda kalmış kardeşlerimiz varsa bizim onlara karşı sorumluluklarımız vardır. Ama ülküsüzler, ilkesizler bunu anlamazlar" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA