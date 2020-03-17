MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.
17.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:52
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.
MHP'de, Türkiye 'de koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, genel merkez binasında termal kamera uygulaması başlatıldı. Binaya girmek isteyenler ellerini dezenfekte ettikten sonra, vücut ısılarını ölçen termal kameradan geçirildi. Durumu normal olanlar binaya alınırken, vücut sıcaklıkları 37.5 derecenin üstünde olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.Görüntü Dökümü: -MHP'ye gelenlerden görüntü-Ziyaretçilerin termal kameradan geçmesi-Binadan görüntü-Detaylar
Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN/ANKARA,-
Kaynak: DHA
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