MHP'de Yerel Seçim Hazırlıkları

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP
) 31 Mart yerel seçimlerindeki 9 ilçe belediye başkanı adayının daha ismi açıklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Genel Merkez
Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayı sonucunda 9 belediye başkan adayının ismi belirlendi.
Buna göre, yerel seçimlerde MHP'den belediye başkan adaylığı kesinleşen isimler şunlar:
"- Mersin
'in Tarsus
ilçesi belediye başkan adayı Şevket Can
,
Mersin'in Anamur
ilçesi belediye başkan adayı Hidayet Kılınç
,
Mersin'in Erdemli
ilçesi belediye başkan adayı Mükerrem Tollu
, Gaziantep
'in Oğuzeli
ilçesi belediye başkan adayı M. Sait Kılıç, Adana
'nın Ceyhan
ilçesi belediye başkan adayı Mustafa Bayar
, Kırıkkale
'nin Sulakyurt
ilçesi belediye başkan adayı İsmail Bildik
, Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesi belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak
,
Şanlıurfa'nın Harran
ilçesi belediye başkan adayı Mahmut Özyavuz, Manisa
'nın Salihli
ilçesi belediye başkan adayı Zeki Kayda.
Milliyetçi Hareket Partisi