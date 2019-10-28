MHP'den af açıklaması: 'Şartlı ceza indirim" kanun teklifi yasalaşırsa 129 bin kişi tahliye olur

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter adresinden 'Şartlı Ceza İndirimi' kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. MHP'li Yıldız Şartlı Ceza İndirimi kanun teklifinin yasalaşması durumunda 129 bin kişinin tahliye olacağını bildirdi.

"TOPLAM 129 BİN KİŞİ TAHLİYE OLUR"

Yıldız, "Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

AF PAKETİNİN DETAYLARI

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından, "Af paketi" olarak bilinen infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yaklaşık 30 maddelik ikinci paketin, Meclis takvimine göre Kasım veya 2020 yılı ocak ayında TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında. Erdoğan'ın onay vermesi halinde, 30 maddelik ikinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak. Pakette, infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemeler yer alacak. Terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, infaz indirimi kapsamı dışında kalacak.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan taslak infaz metnine göre infaz kısalacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak. İnfaz süresi, suçun şekline göre kısalacak. İnfazın değil, cezanın yarısı olacak şekilde düzenleme yapılacak.

AK Parti ve MHP'li kurmayları, ikinci yargı paketi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de taslak metninin son şeklini görmesinden sonra muhalefet partilerinin görüşüne sunulacak. AK Parti, birinci yargı paketinde olduğu gibi ikinci yargı paketini de muhalefet partileri ile uzlaşarak geçirmeyi planlıyor. Paketin, Kasım ayı ya da 2020'nin Ocak ayında Meclis takvimine göre TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.