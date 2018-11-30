MHP'den Afyon Bolvadin Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi Kimdir?

MHP, 2019 Yerel Seçimleri için Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan adayı olarak Selahattin Kelekçi'yi seçti.

SELAHATTİN ADİL KELEKÇİ KİMDİR?

Kelekçi, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 24 Kasım 1958 tarihinde dünyaya geldi. Selahattin Adil Kelekçi, eğitim hayatını Bolvadin'de tamamladı. Siyasi hayatına, 1977 yılında Ülkücü Gençlik Derneğinde (ÜGD) başladı ve Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyeliği dahil olmak üzere, 2 defa Bolvadin Belediye Meclis Üyeliği, Bolvadin Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı, Bolvadingücü Spor Kulübü Başkanlığı gibi birçok görevi yerine getirdi.

YEREL SEÇİMLERDE BOLVADİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Evli ve 3 çocuk babası Kelekçi, halen Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeliği ve MHP Meclis Grup Başkanlığı görevlerini yürütüyor. 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Afyon İli Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı seçildi.