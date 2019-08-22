MHP'den AK Partili vekile çok sert tepki: PKK sevici Mustafa, yazıklar olsun

Van'da polisin göstericilere müdahalesine "Bu vahşet kabul edilemez" diyerek tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yanıt geldi. Enginyurt, Yeneroğlu'nun PKK sevici olduğunu savunarak "Yazıklar olsun" dedi.

Bir grup gösterici, İçişleri Bakanlığının HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri, protestoculara müdahale etti.

YENEROĞLU: BU VAHŞET KABUL EDİLEMEZ

Mustafa Yeneroğlu, Van'da kayyum atamalarını protesto edenlere orantısız güç kullanan polis memurları hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır."dedi.

ENGİNYURT: GÖREVDEN ALINMASI GEREKEN SENSİN

Cemal Enginyurt, Yeneroğlu'na Twitter'dan yanıt vererek şunları söyledi:

"Polis, Van da izinsiz gösteri yapan HDPKK'lı gruba sert müdahale etmiş. AKP'li Mustafa Yeneroğlu, bu duruma vahşet diyerek, Van'daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istemiş. Mustafa! Görevden alınması, hatta AK Parti de saniye geçmeden yol verilmesi gereken sensin."