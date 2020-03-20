Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MHP'den belediyelere 'koronavirüs' yazısı - Haberler

MHP'den belediyelere 'koronavirüs' yazısı

MHP Genel Merkezi'nden koronavirüs tedbirlerine ilişkin belediyelere gönderilen yazıda, "Belediyelerimize su borcu olan vatandaşlarımızın hanelerinin suyu kesinlikle kesilmemeli, belediyelerimizin kiracısı olan vatandaşlarımıza da kolaylıklar sağlanmalıdır" denildi.

20.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:42
MHP'den belediyelere 'koronavirüs' yazısı

MHP Genel Merkezi'nden koronavirüs tedbirlerine ilişkin belediyelere gönderilen yazıda, "Belediyelerimize su borcu olan vatandaşlarımızın hanelerinin suyu kesinlikle kesilmemeli, belediyelerimizin kiracısı olan vatandaşlarımıza da kolaylıklar sağlanmalıdır" denildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, koronavirüs nedeniyle alınması gereken tedbirlere ilişkin partili belediye başkanlarına yazı gönderdi. Yazıda, MHP'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla devletin aldığı tüm tedbirleri desteklediği ve uygulamaya konulmasına öncülük ettiği belirtilerek, "Bu bağlamda, Milliyetçi Hareket Partisi mensubu belediye başkanlıkları devletimizin almış olduğu tedbirleri destekleyip uygularken aşağıda belirtilen hususlara özellikle riayet etmeleri zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu uyarı ve alınması gereken tedbirlerin uygulanması noktasında belediyelerimiz milletimize örnek olmalıdır" denildi.

'BORCU OLANLARIN SUYU KESİLMEMELİ, KİRACILARA KOLAYLIK SAĞLANMALI'

Açıklamada, belediye başkanlıkları tarafından alınması gereken tedbirler ise şöyle sıralandı:

"Devletimizin yetkili kurumları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli, gerekli durumlarda ilgili kurum ve kişilerden doğrudan bilgi alınmalıdır. Alınan bilgiler vatandaşlarımız ile paylaşılmalı, toplumun yanlış bilgilendirilmesine müsaade edilmemelidir. Belediyelerimizin 'reklam-tanıtım' alanlarında özellikle Sağlık Bakanlığının bilgilendirmelerine yer verilmeli, bu bilgilerin ve uyarıların daha çok vatandaşımıza ulaşmasında belediyelerimiz üstüne düşeni fazlasıyla yapmalıdır. KOVİD-19 virüsünün insandan insana bulaşmasında en önemli etkenin insanların birbirleri ile temasları olduğu uzmanlarca sık sık belirtilmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın birbirleri ile temas olasılığı fazla olan her çeşit organizasyon mutlaka iptal edilmeli ya da ertelenmelidir. Vatandaşlarımızın yoğun kullandıkları alanlar ve toplu taşıma araçları sık sık dezenfekte edilmeli, kontrolleri yapılmalıdır. Belediyelerimize su borcu olan vatandaşlarımızın hanelerinin suyu kesinlikle kesilmemeli, belediyelerimizin kiracısı olan vatandaşlarımıza da kolaylıklar sağlanmalıdır. Sık sık gündeme gelen kimi ürünlerin fiyat artışı konusunda belediye zabıtalarımız denetim ve kontrollerini arttırmalı, vatandaş mağdur edilmemelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina kurallarının ve tedbirlerinin uyulması ve uygulanması konusunda belediyelerimiz mutlaka üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirmelidir."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Milletvekili, Ankara, MHP, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivas Belediyesi kira alacaklarını 6 ay erteledi - Haber Canik Belediyesi'nden "Evde Kal Kitabını Al" kampanyası - Haber Sivas nüfusunun yüzde 12,7'si yaşlı - Haber Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Günün Özeti - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading