MHP'den Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu Kimdir?

2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den, Manisa Alaşehir Belediye Başkan adayı Halil Muratoğlu oldu.

HALİL MURATOĞLU KİMDİR?

Halil Muratoğlu, 12 Mart 1974 yılında Çankırı Bayramören'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bayramören de tamamladı.

İTFAİYE MEMURU OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI

1989 yılında Bayramören Belediyesine geçici işçi olarak işe başladı. Ardından 1991-1992 yıllarında Çankırı Köy Hizmetleri'nde yine geçici işçi olarak görev yaptı. 13 Aralık 1993 yılında itfaiye memuru olarak göreve başladı. 30 Mart 2014 seçimlerine katılmak için 1 Aralık 2013 tarihinde görevinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bayramören İlçe Belediye Başkanı adayı oldu ve kazanarak göreve başladı.

BAYRAMÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Evli ve üç çocuk babası Muratoğlu, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Çankırı İli, Bayramören İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.