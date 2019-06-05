MHP'den CHP'ye bayram ziyareti

MHP
Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Çetinkaya
ve MYK
Üyesi Muhammet Koçak
, CHP
Genel Merkezine bayram ziyaretinde bulundu.
CHP Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı
ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya karşıladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, siyasette önemli olanın yüz yüze bakabilmek olduğunu söyleyerek, "Ölçülü bir şekilde kırıcı olmadan siyaset yapılmalıdır. Önemli olan ülkeye hizmettir. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafya. Yapacağımız, iş birliği ve beraberliği sağlamaktır. O zaman her gün bayram olur" diye konuştu.
Çeviköz, Türkiye
'nin nüfusu ve dinamizmi ile ilgili gerçekleştirilen sohbet üzerine, dinamik toplumların ekonomilerinin de dinamik olması gerektiğini söyleyerek, "Ekonomik bakımdan çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz" ifadesini kullandı. Ramazan Bayramı
dolasıyla CHP Genel Merkezine Saadet Partisi
adına Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez
, İstanbul Milletvekili Cihangir
İslam, İYİ Parti
adına Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen
, Genel İdari Kurulu Üyesi Burcu Akcaru, Ankara
Milletvekili Erhan Altıntaş
, HDP
adına Batman
Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, MYK Üyesi İlknur Birol, MYK Üyesi Hüseyin Taka
, BBP
adına MKYK üyesi Mahmut Burkan Kulu
ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Erbay, ANAP adına Genel Sekreter
Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Nazlı, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünal
ve Demokrat Parti
adına GİK Üyesi Hasan Aysal ziyarette bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Merkez Yürütme Kurulu
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